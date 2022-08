Kiev, russi su possibile divieto viaggi contestino Cremlino

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "I russi che sono arrabbiati per la prospettiva che impedisce loro viaggi in Europa per turismo possono rivolgere i loro reclami al Cremlino e a oltre il 70 per cento dei loro compatrioti che sostengono la guerra". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Nessuno propone di mettere al bando quei pochi russi che potrebbero aver bisogno di asilo o di un ingresso umanitario", ha aggiunto. (ANSA).