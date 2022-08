Mali, ripresa di rotazione dei contingenti Onu da lunedì

(ANSA) - BAMAKO, 13 AGO - La missione di mantenimento della pace dell'Onu in Mali, la Minusma, riprenderà le rotazioni dei contingenti da lunedì con nuove misure di approvazione. Lo hanno affermato il ministro degli Esteri maliano e una portavoce dell'Onu. "Minusma ha accettato le nuove procedure e le ha comunicate a tutti i Paesi che contribuiscono con i (loro) soldati. Non ci saranno eccezioni", ha detto il ministro degli Esteri, Abdoulaye Diop, dopo la sospensione delle rotazioni in Mali il mese scorso. La portavoce di Minusma, Myriam Dessables, ha confermato la notizia: "Le rotazioni riprenderanno da lunedì". (ANSA).