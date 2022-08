In Vietnam 4 morti e 4 dispersi per il ciclone Mulan

(ANSA) - HANOI, 14 AGO - Quattro persone sono morte e altre quattro risultano disperse in seguito alle pesanti piogge causate dal ciclone Mulan nel nord del Vietnam. Secondo i dati forniti dal Comitato direttivo nazionale per la prevenzione e i controllo delle catastrofi naturali del Vietnam, la provincia di Hoa Binh è stata quella più colpita, con tre delle vittime e due dei dispersi, un centinaio di case danneggiate, decine di strade e più di mille ettari di campi di riso andati distrutti. Le altre province coinvolte sono Tuyen Quang, Lao Cai, Yeb Bai, Thanh Hoa e Phu Tho, dove si trovava la quarta vittima. Situazione difficile anche nella zona di Hanoi, in particolare nel distretto di Ba Vi, sia per quanto riguarda i campi inondati, che per le strade inagibili o danneggiate. Le società di bonifica hanno controllato incessantemente la situazione attraverso la messa in funzione delle pompe di drenaggio per ridurre le esondazioni e il monitoraggio degli argini. Sugli altopiani centrali, nella provincia di Dak Lak, la tempesta tropicale Mulan ha allagato oltre mille ettari di campi, causando una perdita di quasi un milione di dollari. Il Fondo comunitario vietnamita per la prevenzione dei disastri ha consegnato a tredici province settentrionali e centrali del Vietnam 151 stazioni di misurazione delle precipitazioni, che permetteranno, attraverso l'invio dei dati direttamente ai comitati direttivi provinciali, una migliore analisi e previsione delle catastrofi naturali. (ANSA).