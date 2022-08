Mosca, Aiea dovrebbe visitare Zaporizhzhia a fine agosto

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Mosca ritiene che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica "non dovrebbe rinviare la visita alla centrale nucleare di Zaporizhzhia" e inviare una sua missione all'impianto "a fine agosto o inizio settembre". Lo ha dichiarato il rappresentante permanente della Russia presso le Organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, in un'intervista alla Tass. "Ma non tutto dipende da noi", ha aggiunto il diplomatico. (ANSA).