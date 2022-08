Polizia conferma, auto si è schiantata contro Capitol Hill

(ANSA) - WASHINGTON, 14 AGO - La polizia di Capitol Hill ha confermato che un uomo si è schiantato contro la cancellata del Congresso alle 4 di mattina di oggi ora locale (le 10 in Italia). "L'auto ha preso fuoco dopo lo schianto, mentre l'uomo stava scendendo", ha spiegato la polizia precisando che l'uomo ha sparato diversi colpi in aria e poi si è suicidato. Non sembra, al momento, che ci sia stato uno scambio a fuoco con gli agenti, intervenuti sul posto dopo aver sentito il rumore degli spari. Nessun altro è rimasto ferito. Al momento non sembra che l'uomo avesse intenzione di attaccare in particolare un membro del Congresso, chiuso per la pausa estiva. (ANSA).