Zelensky a cittadini russi,se restate in silenzio siete complici

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Quando il male raggiunge un simile livello, il silenzio delle persone si avvicina alla complicità. Pertanto, se hai la cittadinanza russa e resti in silenzio, significa che sostieni" la guerra di Mosca. "E non importa dove ti trovi, che sia in Russia o all'estero, la tua voce dovrebbe suonare a sostegno dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto videomessaggio serale postato su Telegram. Il leader ucraino ha inoltre sottolineato come sempre più Paesi si stanno unendo alla discussione sul bando ai visti per i cittadini russi. Discussioni che secondo Zelensky dovrebbe portare a decisioni "appropriate". (ANSA).