Afghanistan:rapporto repubblicani accusa, ritiro mal pianificato

(ANSA) - WASHINGTON, 15 AGO - Al culmine del ritiro Usa dall'Afghanistan un anno da, c'erano solo 36 dirigenti del dipartimento di stato sul terreno all'aeroporto di Kabul per valutare gli afghani da evacuare, ossia "circa un funzionario consolare per ogni 3.444 evacuati", nonostante la rassicurazione dei vertici della diplomazia statunitense che erano state aumentate le risorse per gestire la folla di disperati che tentavano di fuggire. E' uno dei dettagli inediti del rapporto che verrà diffuso a breve dai deputati repubblicani della commissione Affari esteri sulla caotica ritirata americana dall'Afghanistan. Il rapporto, di cui la Cnn ha ottenuto copia, accusa inoltre l'amministrazione di non aver dipinto accuratamente la natura degli eventi sul campo e di non aver preparato un piano per impedire che i commando afghani addestrati dagli Usa fossero reclutati dai talebani. "Molti dei piani di evacuazione dell'amministrazione Biden furono approntati nella primavera del 2021, alcuni addirittura prima che il presidente annunciasse il ritiro, ma non furono mai aggiornati nonostante le vittorie talebane nei campi di battaglia, il deteriorarsi della situazione e la revisione delle valutazioni dell' intelligence", ha dichiarato il deputato repubblicano Michael McCaul, massimo esponente del partito nella commissione Affari esteri della Camera. (ANSA).