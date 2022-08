Dazn agli utenti, 'link per Verona-Napoli in caso di problemi'

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - 'Ieri abbiamo riscontrato problemi tecnici legati all'accesso alla nostra app. Ci scusiamo per il disagio causato. Qualora riscontrassi problemi nell'accedere alla piattaforma hai la possibilità di utilizzare il link qui sotto per vedere Verona-Napoli. Il link sará attivo a partire dalle 18 https://lite.dazn.com/watch/hellas-verona-v-napoli/769faa905773' . Così Dazn, con una lettera, ha informato i propri utenti, veicolandoli alla visione del primo dei due posticipi della prima giornata del campionato di calcio di Serie A di oggi, Verona-Napoli. 'Inserisci l'email con cui ti sei registrato a Dazn e guarda la partita - prosegue il messaggio - Stiamo lavorando più velocemente possibile per risolvere il problema sulla nostra app. I clienti sono davvero importanti per noi e, ancora una volta, siamo davvero dispiaciuti della problematica'. (ANSA).