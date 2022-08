In un anno 125 donne uccise, più di una ogni 3 giorni

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - In un anno, tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022, sono state uccise 125 donne, in aumento rispetto alle 108 dei 12 mesi precedenti, in media più di una ogni 3 giorni. Lo riporta il dossier annuale del Viminale, che evidenzia come 108 di questi omicidi siano stati compiuti in ambito familiare o affettivo, e in particolare 68 da un partner o ex. Sono donne il 39,2% del totale delle vittime di omicidio volontario. L'incremento è proporzionale all'aumento complessivo: 319 omicidi nell'ultimo anno, contro i 276 nei 12 mesi precedenti. (ANSA).