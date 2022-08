Morto Nicholas Evans, autore 'L'uomo che sussurrava ai cavalli'

(ANSA) - LONDRA, 15 AGO - Lo scrittore britannico Nicholas Evans, famoso per il romanzo "L'uomo che sussurrava ai cavalli", è morto martedì scorso a 72 anni per un attacco cardiaco. Lo ha annunciato oggi la famiglia. Pubblicato nel 1995, "The Horse Whisperer" vendette oltre 15 mila copie in tutto il mondo e divenne best seller in 20 Paesi. Nel 1998 ne fu tratto un film omonimo con una Scarlett Johansson bambina nei panni di Grace MacLean, che l'addestratore di cavalli interpretato da Robert Redford aiuta a rimettersi in sesto dopo un incidente. Fra gli altri suoi romanzi pubblicati da Evans, "Insieme con i lupi" (2000), "Nel fuoco" (2002), "Quando il cielo si divide" (2005) e "Solo se avrai coraggio" (2010). (ANSA).