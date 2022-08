Percorre in scooter contromano tratto A29, multato a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 15 AGO - Scooter e patente sequestrata, tremila euro di multa e 40 punti meno nella patente. Tanto sono costati venti minuti di follia ad un giovane di 22 in sella ad Honda Sh in un tratto di autostrada Palermo Mazara del Vallo. Il motociclista quando ha visto la pattuglia della polizia stradale preoccupato per un controllo ha fatto inversione e ha percorso alcuni chilometri contromano le due gallerie tra Isola delle Femmine e Capaci nel palermitano. Poi è uscito dallo svincolo di Tommaso Natale a Palermo. In via Nicoletti gli agenti di polizia lo hanno bloccato. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sono scattate tutte le sanzioni. A bordo con il giovane c'era una ragazza che è scoppiata in lacrime non appena il motociclista è stato fermato. (ANSA).