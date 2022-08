Volo MH17: tribunale, giudici emetteranno verdetto il 17/11

(ANSA) - L'AIA, 15 AGO - I giudici olandesi emetteranno il loro verdetto il 17 novembre prossimo nel processo a quattro uomini accusati di aver abbattuto il volo MH17 della Malaysia Airlines sui cieli dell'Ucraina nel 2014: lo ha annunciato oggi un tribunale. "Il 17 novembre 2022 è stato scelto come data provvisoria per la sentenza nel processo penale MH17", ha dichiarato la Corte distrettuale dell'Aia in un comunicato, aggiungendo che la decisione "richiederà una parte della giornata e probabilmente avrà luogo nel pomeriggio". Il 17 luglio 2014 il Boeing 777 sul volo MH17 che collegava Amsterdam a Kuala Lumpur con 298 persone a bordo, in gran parte turisti olandesi, fu abbattuto da un missile antiaereo sui cieli dell'Ucraina, nella zona di confine con i territori delle autoproclamate repubbliche filorusse del Donbass. Gli esperti internazionali che ispezionarono il luogo e il relitto conclusero che il missile era partito da una base militare russa: circostanza, questa, che Mosca e i filorussi che combattevano in Ucraina hanno sempre negato. Gli imputati, accusati di aver lanciato il missile terra-aria, sono quattro ufficiali delle forze filorusse del Donbass: i cittadini russi Igor Girkin, Serghei Dubinski e Oleg Pulatov e l'ucraino Leonid Kharchenko. (ANSA).