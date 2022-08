Maltempo: tromba d'aria nel Sassarese, danni a diverse case

(ANSA) - OSILO, 16 AGO - Tetti delle case quasi scoperchiati, alberi caduti, cornicioni finiti sulle auto in sosta. È il bilancio della tromba d'aria che durante la notte si è abbattuta su Osilo, nel Sassarese. Intorno all'1,30 tutta l'area, da Valledoria a Osilo, è stata interessata da temporali e bombe d'acqua. In alcuni centri le strade e gli scantinati si sono allagati, ma i disagi più gravi si sono registrati a Osilo dove le pioggia è stata accompagnata da una tromba d'aria. "Stiamo facendo questa mattina una dettagliata ricognizione - sottolinea all'ANSA il sindaco, Giovanni Ligios - la tromba d'aria ha provocato molti danni soprattutto nella parte centrale del paese, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito". In particolare la furia del vento ha strappato rami e fatto cadere alberi sulla strada - uno di questi ha addirittura bloccato l'accesso al paese ed è stato subito tagliato e rimosso -, scoperchiati i tetti di alcune abitazioni, tegole e cornicioni sono finiti sulle auto, danneggiandole. "Stiamo lavorando con l'Ufficio tecnico, la Protezione civile e la Compagnia Barracellare per transennare alcune zone - dice ancora il primo cittadino - alcune strade sono state chiuse al traffico dai vigili del fuoco. Dopo il sopralluogo attiveremo il Coc". (ANSA).