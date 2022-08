Migranti: morta una bimba siriana, Atene accusa Ankara

- ATENE, 16 AGO - Una bimba siriana di 5 anni è morta su un isolotto nel fiume Evros alla frontiera tra Grecia e Turchia, dove ieri la polizia greca ha trovato un gruppo di 38 migranti che secondo l'Onu erano bloccati da diversi giorni. Atene accusa Ankara di aver costretto i migranti, tra cui 35 siriani e 3 palestinesi, a raggiungere l'isolotto dalla sponda turca del fiume. "Sotto la minaccia della violenza, li hanno obbligati a dirigersi verso la Grecia", ha affermato il ministro delle Migrazioni greco, Notis Mitarachi, in un comunicato. "Secondo alcune testimonianze, una bambina di 5 anni è deceduta sul territorio turco, e questo è triste", ha aggiunto precisando che le autorità greche chiederanno l'aiuto del Comitato internazionale della Croce Rossa per "ritrovare il corpo della bambina sull'isolotto turco perché sia sepolta degnamente dalla sua famiglia". Il ministro ha riferito che il gruppo è stato trovato su una barca "a 4 km dall'isolotto turco di Evros". Una donna incinta è stata portata in ospedale. Da diversi giorni media locali e ong avevano avvertito che i migranti erano stati vittima di respingimenti illegali tra la Grecia e la Turchia e che si trovavano bloccati sull'isolotto del fiume che segna il confine tra i due Paesi. Sabato l'Alto Commissariato Onu per i rifugiati aveva lanciato un appello per "prendere misure urgenti" per salvarli.