Ucraina: terza nave in Italia, cargo olio girasole in Puglia

(ANSA) - BARI, 16 AGO - E' entrata poco fa nel porto di Monopoli (Bari) la nave cargo Mustafa Necati proveniente dall'Ucraina con a bordo 6mila tonnellate di olio di semi di girasole. La nave, partita il 7 agosto dal porto ucraino di Chornomorsk, a sud di Odessa, con una sosta in Turchia per essere sottoposta ai controlli previsti dall'accordo delle Nazioni Unite, è la terza imbarcazione che arriva in Italia dopo lo sblocco diplomatico raggiunto con l'intesa di Istanbul. (ANSA).