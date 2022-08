Donna accoltellata a Milano, un arresto per tentato omicidio

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Alla fine degli accertamenti svolti in Questura e dopo aver sentito tre testimoni, tutti appartenenti alla comunità del Corno d'Africa che staziona nella zona dei bastioni di Porta Venezia, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 36enne eritreo, che era stato fermato dalla polizia dopo l'accoltellamento questa mattina alle 8 di una ragazzi di 22 anni in piazza Repubblica a Milano. L'uomo avrebbe aggredito la ragazza per motivi passionali, ma i due non avevano una relazione in corso. Al rifiuto di lei, l'uomo l'ha accoltellata davanti ai presenti che cercavano di allontanarlo. La 22enne si trova ancora ricoverata all'ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata. (ANSA).