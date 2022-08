Kiev, due missili russi contro l'università di Mykolaiv

Le forze russe hanno lanciato in nottata due missili contro l'Università Nazionale del Mar Nero intitolata a Peter Mohyla, che si trova a Mykolaiv. Lo ha detto su Telegram il sindaco della città ucraina, Oleksander Sienkevych, citato dal giornale Ukrainska Pravda. "Pochi giorni fa ho pubblicato un video e ho mostrato che lì non c'è una base militare e che vi lavorano impiegati universitari", ha precisato. Sienkevych ha detto che al momento del bombardamento solo la guardia di sicurezza era all'interno dell'università e che non è stata ferita, ma le schegge e l'onda d'urto hanno danneggiato le case di fronte all'istituto.