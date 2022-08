Erdogan, allarme Zaporizhzhia,non vogliamo nuova Chernobyl

(ANSA) - ISTANBUL, 18 AGO - "Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni per il conflitto in corso attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, non vogliamo vivere una nuova Chernobyl". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, durante una conferenza stampa dopo avere incontrato l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres a Leopoli. (ANSA).