Finlandia: spunta video di Sanna Marin scatenata, polemiche

(ANSA) - BRUXELLES, 18 AGO - La 36enne premier finlandese Sanna Marin è finita nella bufera dopo che i media del suo Paese hanno pubblicato un video, finito online non si sa ancora bene come, in cui la giovane leader si scatena in un party privato. Marin, sulle note di popolari artisti rap come Petri Nygård e Antti Tuisku, balla in compagnia di volti noti del jet set finlandese. Stando al quotidiano Iltalehti, che per primo ha pubblicato la storia, si vedono nel video il fotografo e influencer Janita Autio, i conduttori Tinni Wikström e Karoliina Tuominen, la designer Vesa Silver e il deputato Ilmari Nurminen. "Sembra che i video siano stati girati in un appartamento privato. Iltalehti non è riuscito a contattare Marin o il suo staff per avere un commento. Le feste e la pubblicità di Marin sui social media, che si discostano dallo stile tradizionale del primo ministro, hanno attirato molta attenzione e discussioni", nota il quotidiano. (ANSA).