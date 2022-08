Incendio a Pantelleria, Vigili fuoco: nessuna persona coinvolta

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Nell'incendio di Pantelleria "non risultano persone e abitazioni coinvolte". Lo dicono i Vigili del fuoco. "L'incendio è stato contenuto, rimangono alcuni focolai". Lo dice il capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina. "E' andata bene - aggiunge - perché il vento di scirocco spinge verso il mare, altrimenti sarebbe stato complicato". Cocina spiega che "non c'è stato alcun danno alle persone: sono bruciate solo alcune strutture in legno, come tettoie e gazebo". Il capo della Protezione civile siciliana spiega che sulla natura dolosa "ci sono pochi dubbi. Abbiamo individuato almeno due punti e stiamo verificando se ce ne siano altri - afferma Cocina -. Altro elemento che fa propendere per l'azione dolosa è il vento che soffia sull'isola: sappiamo che per i criminali è un'arma in più". (ANSA).