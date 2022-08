Liguria, raffiche vento sopra 140 km ora

(ANSA) - GENOVA, 18 AGO - Durante l'allerta meteo gialla in corso in Liguria le raffiche di vento in costa alla Spezia hanno oltrepassato i 140 chilometri all'ora mentre a Giacopiane nell'entroterra di Chiavari sono arrivate a 127 chilometri all'ora. Lo hanno spiegato l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e la vicedirettrice del dipartimento Ambiente di Protezione civile Elisabetta Trovatore nella sede della Protezione civile ligure. "L'intensità delle piogge è stata forte ma non persistente - ha detto Trovatore -. Nella zona di Panesi nel Comune di Cogorno a Genova abbiamo registrato il massimo di 20 millimetri di pioggia in 5 minuti, che è parecchio. Il massimo raggiunto nell'arco dell'ora in Liguria è stato di 36 millimetri. Il vento medio in costa alla Spezia è stato di 50 chilometri all'ora ma con raffiche che hanno oltrepassato i 140 chilometri all'ora. Lo stesso a Framura con raffiche di 125 chilometri all'ora - ha concluso -. A Giacopiane il vento medio è stato di 100 chilometri all'ora e le raffiche sono arrivate a 127 chilometri all'ora". (ANSA).