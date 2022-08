Malore mentre nuota, bagnante muore al Poetto di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Si è sentito male mentre nuotava, soccorso dal bagnino è stato portato a riva dove è morto tra le braccia dei soccorritori. Tragedia questa mattina al Poetto di Cagliari, la vittima è un uomo di cui ancora non si conoscono le generalità. Stava facendo il bagno nello specchio d'acqua antistante l'ospedale Marino quando ha accusato un malore. Un bagnino si è accorto del bagnante in difficoltà, si è tuffato ed è riuscito a riportarlo a riva. L'uomo era ancora vivo, ma improvvisamente ha perso i sensi e non si è più ripreso. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno provato a rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. (ANSA).