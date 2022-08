Eliseo, sì di Putin alla missione Aiea a Zaporizhzhia

(ANSA) - PARIGI, 19 AGO - L'Eliseo ha confermato che il presidente russo, Vladimir Putin, ha dato il suo accordo - in una telefonata con il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron - al dispiegamento di una missione dell'Aiea presso la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Lo si apprende dalla presidenza della Repubblica francese. L'Eliseo ricorda che si tratta del primo colloquio fra Putin e Macron dopo quello a tre (con il cancelliere tedesco Olaf Scholz) dello scorso 28 maggio. Macron ha espresso "ancora una volta a Putin la sua preoccupazione di fronte ai rischi per la situazione alla centrale di Zaporizhzhia per la sicurezza nucleare, sostenendo l'invio sul posto al più presto di una missione di esperti dell'Aiea, a condizioni approvate dall'Ucraina e dalle Nazioni Unite". Il presidente russo, ha aggiunto l'Eliseo, "ha espresso il suo accordo per il dispiegamento di questa missione e per le modalità evocate". I due presidenti, precisa la presidenza francese, "si riparleranno nei prossimi giorni su questo tema dopo un confronto fra le squadre di tecnici e prima del dispiegamento della missione". (ANSA).