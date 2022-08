Uccisa nel Varesotto, arrestato un conoscente

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Un uomo di 60 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e truffe anche ai danni di persone anziane, è stato arrestato per l'omicidio di Carmela Fabozzi, 73enne trovata uccisa nella sua casa con la testa fracassata a Malnate (Varese) il 22 luglio. Ne dà notizia la Procura di Varese. L'uomo, che la vittima conosceva, il giorno del delitto era andato in vacanza dove era rimasto fino al 17 agosto. Prestava attività di volontariato presso un'associazione che si occupa di anziani. (ANSA).