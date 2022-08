Ucraina: firmato accordo di città europee per ricostruzione

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - Una delegazione di sindaci di città europee appartenenti a Eurocities, il maggiore network di città di medie e grandi dimensioni di cui è presidente il sindaco di Firenze Dario Nardella, si è recata oggi a Kiev con l'obiettivo di firmare un accordo politico per la ricostruzione delle città ucraine. Nardella, alla testa della delegazione, ha avuto un incontro con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e ha poi visto il sindaco di Kiev, Vitalij Klyčko, presidente dell'Associazione Città ucraine. Nardella è stato anche a Bucha, Irpin e Borodyanka. L'accordo, voluto da Eurocities e sottoscritto dal Congresso delle Autorità Locali e Regionali Ucraine alla presenza di Zelensky, delinea i piani per incrociare le esigenze di ricostruzione in Ucraina con le capacità di altre città europee. Erano presenti alla firma, oltre a Nardella, Kostas Bakoyannis, sindaco di Atene; Juhana Vartiainen, sindaco di Helsinki; Grégory Doucet, sindaco di Lione; Benoît Payan, sindaco di Marsiglia; Raymond Johansen, sindaco e governatore di Oslo; Mārtiņš Staķis, sindaco di Riga; Erion Veliaj, sindaco di Tirana. "Noi, sindaci e leader di città europee e ucraine, condanniamo la guerra russa in Ucraina e chiediamo un ritiro immediato delle forze russe e il ristabilimento della pace. Siamo impegnati a unire i nostri sforzi per preparare e fornire una rapida e sostenibile ricostruzione delle città ucraine distrutte dagli attacchi russi", è la dichiarazione congiunta rilasciata. L'accordo prevede una visione condivisa di "sviluppo urbano sostenibile; rispetto dello stato di diritto, garantendo la responsabilità tra le città partner e la trasparenza nelle transazioni, in particolare per gli investimenti; conferma del ruolo centrale dell'autogoverno, sostenendo il decentramento; coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder locali nel processo di ricostruzione". (ANSA).