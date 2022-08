Blitz forze sicurezza in hotel Mogadiscio continua

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Non è ancora terminato il blitz delle forze di sicurezza somale per liberare il Hayat Hotel, attaccato in serata dai terroristi islamici Al Shabaab, collegati ad Al Qaida, e che ha causato finora la morte di almeno 8 civili. Tuttora si odono spari e sporadiche esplosioni, mentre i militari assediano i terroristi barricati nel popolare albergo, frequentato da somali e stranieri. "Le forze di sicurezza stanno ancora neutralizzando terroristi che si sono asserragliati in una camera dell'albergo. La maggior parte delle persone è stata messa in salvo, ma finora la morte di almeno otto civili è stata confermata", ha dichiarato il comandante Mohamed Abdikadir. "Sono decine le persone che sono state portate in salvo dalle forze di sicurezza che erano intrappolate all'interno", ha aggiunto. (ANSA).