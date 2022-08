Dal Brenta in secca emergono vecchie casseforti: erano della "Mala" di Felice Maniero?

(ANSA) - VENEZIA, 20 AGO - Quattro vecchie casseforti, corrose dall'acqua e dalla ruggine, sono state scoperte abbandonate sul fondo in secca dell'idrovia (mai completata) Padova-Venezia, nel territorio di Vigonovo (Venezia). Secondo le prima ipotesi, potrebbero essere i forzieri di cui si era disfatta dopo le rapine la banda di Felice Maniero, che in una zona poco lontana, sul Brenta, faceva sparire anche le auto usate per i raid criminali; vetture alcune delle quali erano state ripescate con le carrozzerie crivellate di colpi d'arma da fuoco. Visto lo stato di incrostazione - riferisce oggi 'Il Gazzettino' - i vecchi forzieri potrebbero essere stati gettati nel fiume artificiale anche più di 30 anni fa, quando nel Veneto imperversava la Banda della Riviera del Brenta, con clamorose rapine e conflitti a fuoco. La scoperta degli armadi blindati è stata resa possibile dalla siccità, che ha scoperto parte del fondo dell'idrovia. A segnalarlo è stato un pescatore della zona. Data la difficoltà dell'operazione, le quattro casseforti non sono ancora state recuperate. Alcune presentano i segni della forzature, eseguite probabilmente con fiamma ossidrica o flessibile.