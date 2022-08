Incidenti stradali: precipitano per 20 metri con auto, salvi

(ANSA) - FORNI AVOLTRI, 20 AGO - Hanno fatto un volo di venti metri, precipitando in un burrone e cadendo con l'auto sottosopra e riportando ferite gravi, una persona, e restando illesa praticamente, l'altra. E' accaduto nella tarda serata di ieri intorno alle 22.45, a Collina di Forni Avoltri (Udine), in Carnia, dove l'auto sulla quale le due persone viaggiavano è uscita di strada. Complesso l'intervento di soccorso da parte dei Vigili del fuoco, che sono giunti dai distaccamenti di Forni Avoltri, Rigolato e Tolmezzo, insieme con i militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza, i tecnici del Cnsas Fvg e il personale sanitario, arrivato con un'ambulanza e con l'elicottero adatto al volo notturno. Gli operatori hanno dapprima calato nel burrone il medico rianimatore che ha stabilizzato i feriti - sempre rimasti coscienti - quindi è iniziato il loro recupero: uno per volta sono stati immobilizzati sulla tavola spinale e poi caricati sulla barella con la quale sono stati issati fino alla strada. Infine, i due sono stati trasferiti negli ospedali di Tolmezzo e Udine. La persona in condizioni gravi è stata ricoverata, l'altra è stata visitata per accertamenti. (ANSA).