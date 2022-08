India: alluvioni monsoniche nel nord, almeno 15 morti

(ANSA) - SHIMLA, 20 AGO - In India almeno 15 persone sono morte per alluvioni, frane e smottamenti dovuti alle piogge monsoniche nello stato del Hinchal Pradesh, ai pedi dell'Himalaya, secondo quanto dichiarano le autorità locali. Nel distretto di Mandi un'ondata improvvisa di acqua e fango ha spazzato via alcune abitazioni e almeno 7 persone sono rimaste uccise. Si registrano altre 7 vittime in varie località dello stato. Nel distretto di Kangra, le acque turbolente hanno fatto crollare un ponte ferroviario, mentre in quello di Hamipur 19 persone sono rimaste bloccate per ore sui tetti di alcuni edifici prima di essere soccorse. (ANSA).