Nyt, Biden prepara nuove azioni per ridurre i gas serra

(ANSA) - WASHINGTON, 20 AGO - Joe Biden sta preparando una serie di azioni esecutive per ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra ed aiutare il pianeta a non surriscaldarsi di piu'. Lo scrive il New York Times citando dirigenti della Casa Bianca. Tra le misure all'esame, nuove regole sulle emissioni dei tubi di scappamento dei veicoli, delle centrali elettriche, a petrolio e a gas. La mossa del presidente arriva poco dopo l'approvazione di una legge che contiene il piu' grosso investimento americano per rallentare il riscaldamento globale. (ANSA).