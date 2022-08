Mattarella ad Alghero, a messa in altra chiesa di periferia

(ANSA) - ALGHERO, 21 AGO - Proseguono le blindate vacanze ad Alghero per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sta trascorrendo un periodo di assoluto relax nella foresteria dell'Aeronautica militare dove alloggia, all'interno del Parco di Porto Conte. Per la sua terza uscita di cui si ha notizia, sempre per recarsi a seguire la messa, il Capo dello Stato ha scelto la parrocchia della Natività della B.V. Maria in Santa Maria la Palma, una delle borgate della città catalana, lontano dalle strade cittadine del centro, in questo periodo prese d'assalto dai turisti. Anche stavolta una chiesa di periferia, retta dai Padri Somaschi. Pur avendo scelto Alghero per il secondo anno consecutivo, infatti, Mattarella ha tenuto questa estate un bassissimo profilo, facendosi notare solo per la partecipazione a tre celebrazioni eucaristiche, due domenicali e una per l'Assunzione di Maria il 15 agosto in parrocchie isolate. Nel 2021, invece, il Presidente si era concesso anche un bagno di folla in città andando a incontrare il sindaco, aveva interrotto momentaneamente le sue vacanze per un sopralluogo in elicottero sulle zone dell'Oristanese colpite dal maxi incendio di fine luglio e per una saluto alla nave scuola Palinuro che insieme alla Vespucci erano in rada nelle acque dell'area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana. E proprio in questi giorni la Palinuro si trovava in Sardegna, alla Maddalena, ma non è stato previsto nessun bis con il Capo dello Stato che potrebbe già oggi ripartire per Roma. Stando alle ultime indiscrezioni, però, la sua vacanza potrebbe proseguire sino a giovedì 25. (ANSA).