Nicaragua: Papa, dolore e preoccupazione per la situazione

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 21 AGO - "Seguo da vicino con preoccupazione e dolore la situazione creatasi in Nicaragua che coinvolge persone e istituzioni. Vorrei esprimere la mia convinzione e il mio auspicio che per mezzo di un dialogo aperto e sincero si possano ancora trovare le basi per una convivenza rispettosa e pacifica". Lo ha detto il Papa all'Angelus chiedendo a Dio che "ispiri nel cuore di tutti tale concreta volontà". In Nicaragua la Chiesa locale è da mesi sotto attacco da parte del regime di Daniel Ortega. (ANSA).