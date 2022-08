Borrell, stop ai visti turistici russi non è una buona idea

(ANSA) - BRUXELLES, 22 AGO - "Vietare l'ingresso a tutti i russi non è una buona idea". Lo ha dichiarato l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell durante una conferenza in Spagna. "Dobbiamo essere più selettivi". "Agli oligarchi non dobbiamo aprire la porta, naturalmente... dobbiamo bloccare l'ingresso a questi russi", ha precisato Borrell. "Ma ci sono molti russi che vogliono fuggire dal Paese perché non vogliono vivere in questa situazione". Più di 300.000 russi sono fuggiti dal loro Paese da quando Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina quasi sei mesi fa, ha detto Borrell. "Chiuderemo la porta a questi russi? Non credo sia una buona idea", ha aggiunto. (ANSA).