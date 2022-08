Estonia, nessuna richiesta di estradizione dalla Russia

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - L'Estonia non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale di estradizione dalle autorità russe per Natalia Vovk, la donna che i servizi russi (Fsb) accusano di essere l'assassina di Darya Dugina. "Possiamo pubblicare i dati sugli attraversamenti delle frontiere solo nei casi previsti dalla legge. Non abbiamo ricevuto alcuna informazione ufficiale o richiesta dalle autorità russe su questa questione", ha affermato Urmas Reinsalu, ministro degli Esteri estone, in una nota ad una richiesta dell'agenzia russa Interfax. (ANSA).