Gb: William e Kate si trasferiscono in tenuta regina a Windsor

(ANSA) - LONDRA, 22 AGO - Il principe William e la moglie Kate si stanno trasferendo da Kensington Palace, nella zona ovest di Londra, a un cottage nella tenuta della regina a Windsor. La loro nuova casa, Adelaide Cottage, si trova a 10 minuti a piedi dal castello dove risiede ormai in pianta fissa la sovrana preferendolo a Buckingham Palace. Come si legge sul sito della Bbc, la decisione segna un nuovo capitolo per i Cambridge: William si avvicina sempre di più alla nonna 96enne, che ha già sostituito in diversi eventi pubblici vista l'età di Elisabetta e i suoi problemi di deambulazione. Inoltre la tranquilla Windsor permette di garantire un'educazione il più normale possibile ai loro tre figli. La scelta di Adelaide Cottage fornisce un'ulteriore indicazione: i Cambridge si accontentano di vivere in quella che, per gli standard reali, è una casa 'modesta'. I duchi, entrambi 40enni, manterranno comunque la loro base a Kensington, luogo di lavoro e di rappresentanza come Buckingham Palace per la regina. Hanno anche altre due proprietà da poter utilizzare: la residenza di Anmer Hall nel Norfolk e Tam-Na-Ghar, cottage per le vacanze vicino al castello reale di Balmoral in Scozia. (ANSA).