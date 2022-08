Negativo il test antidroga della premier finlandese Sanna Marin

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Non ci sono tracce di sostanze stupefacenti nel test antidroga a cui si è sottoposta la premier finlandese Sanna Marin. Lo afferma il governo in una nota, facendo sapere che Marin ha pagato di tasca propria per l'esame. Lo riporta l'agenzia finlandese TT. La settimana scorsa Marin era finita al centro di aspre critiche dopo che i video di una festa in cui ballava scatenata erano stati diffusi sui social. L'opposizione aveva chiesto alla premier di sottoporsi a un test antidroga. (ANSA).