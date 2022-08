Secondo giorno di leggera risalita ricoverati Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Secondo giorno di leggera risalita dei ricoverati Covid in Umbria, 168, mentre domenica erano 166 e sabato 163. Restano invece fermi a due i pazienti nelle terapie intensive e non si registrano altri morti per il virus. Lo riportano i dati della Regione. Nell'ultimo giorno sono emersi 190 nuovi positivi e 145 guariti, con gli attualmente positivi ora 4.803, 45 in più di domenica. Sono stati analizzati 818 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 23,2 per cento, in calo rispetto al 25 per cento di lunedì della scorsa settimana. (ANSA).