Guterres, rischio nucleare al punto più alto ultimi decenni

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Il rischio nucleare ha raggiunto il punto più alto degli ultimi decenni": lo ha affermato il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, al Consiglio di sicurezza, come riporta la Bbc. "Gli strumenti che ci hanno tenuto lontano da una guerra mondiale catastrofica sono più importanti che mai, ma devono essere idonei all'ambiente di oggi in rapido deterioramento di pace e sicurezza internazionale", ha aggiunto. Guterres ha invitato i Paesi a condurre negoziati per "porre fine alla corsa agli armamenti nucleari una volta per tutte". Le sue dichiarazioni arrivano dopo la visita in Ucraina, dove ha discusso della crisi nell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in cui i rinnovati combattimenti tra le forze di Mosca e di Kiev fanno temere un disastro della portata di quello di Chernobyl nel 1986. Guterres ha anche chiesto lo stesso impegno per il dialogo che ha portato alla all'esportazione di prodotti agricoli dai porti ucraini, consentendo inoltre il trasporto dei fertilizzanti russi. "Rinnovo il mio appello a tutti gli Stati membri nel dimostrare flessibilità e volontà di fare compromessi in tutti i negoziati", ha detto il Segretario generale dell'Onu. (ANSA).