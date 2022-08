L'Italia revoca 10 onorificenze a russi, anche 2 viceministri

L’Italia ha revocato «per indegnità" dieci onorificenze ad altrettanti russi. Fra le personalità sanzionate in tre decreti dell’8 agosto della presidenza della Repubblica su proposta del ministro degli Esteri e pubblicati nei giorni scorsi in Gazzetta ufficiale, ci sono due dei viceministri degli Esteri di Mosca: Grushko Alexander Viktorovich, neanche un anno fa nominato Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, e Ivanov Evghenyj Sergheevich, a cui è invece revocata l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, così come a Gordeev Aleksey Vasilievich, vicepresidente della Duma.