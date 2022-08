Malesia: Corte Suprema conferma condanna ex premier Najib

(ANSA) - PUTRAJAYA, 23 AGO - La più alta corte della Malesia ha confermato la condanna dell'ex primo ministro Najib Razak a 12 anni di carcere per corruzione nello scandalo finanziario 1MDB. "Riteniamo che l'appello sia privo di qualsiasi fondamento. Riteniamo che la condanna e la sentenza siano sicure", ha dichiarato il presidente della Corte Maimun Tuan Mat a nome di un collegio di cinque giudici. "Sulla base di quanto sopra, è nostra opinione unanime che le prove portate durante il processo indichino in modo schiacciante la colpevolezza per tutti e sette i capi d'accusa". La decisione della Corte federale è stata emessa dopo che il tribunale ha respinto una richiesta dell'ultimo minuto da parte degli avvocati di Najib di ricusare il presidente della Corte Suprema dall'udienza del caso, sostenendo che avesse pregiudizi. A luglio 2020, un tribunale di grado inferiore ha dichiarato Najib colpevole di abuso di potere, riciclaggio di denaro e violazione penale della fiducia per il trasferimento di 42 milioni di ringgit (10,1 milioni di dollari) da SRC International, un'ex unità del fondo statale 1MDB, al suo conto bancario personale. A dicembre, una corte d'appello ha respinto il suo appello, spingendolo a rivolgersi alla Corte federale per un ricorso definitivo. Najib è un figlio di uno dei padri fondatori della Malesia, ha studiato nel Regno Unito ed è stato preparato per la carica di primo ministro fin da giovane. La sentenza definitiva sulla pena detentiva è arrivata quattro anni dopo la sconfitta elettorale shock del suo partito. L'ex primo ministro malese è stato portato in carcere poco dopo la condanna, come ha affermato una fonte della famiglia. "Ci è stato detto che è stato portato nella prigione di Kajang, a sud della capitale Kuala Lumpur", ha detto Nur Sharmila Shaheen, sua nuora. (ANSA).