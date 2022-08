Migranti: Gb, nuovo record giornaliero in canale Manica

(ANSA) - LONDRA, 23 AGO - Ha raggiunto un nuovo picco il numero di persone che attraversa in piccole imbarcazioni il canale della Manica dal nord della Francia verso la Gran Bretagna: lo rende noto il governo di Londra. Ieri, infatti, sono state rilevate circa 1.295 persone, cifra che batte il precedente record giornaliero di 1.185 registrato l'11 novembre 2021, secondo il ministero della Difesa. Nel 2022 ci sono stati finora circa 22.670 attraversamenti, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2021. L'anno scorso le autorità britanniche hanno intercettato e riportato a terra un totale di 28.526 persone che provavano ad attraversare il canale della Manica. La questione ha innescato anche delle tensioni tra Londra e Parigi, con il governo britannico che ha accusato la Francia di non fare abbastanza per fermare i migranti. (ANSA).