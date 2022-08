Santoro, fondo la start up Mondo Nuovo contro il conformismo

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Sto dando vita a una nuova start up che si chiamerà Mondo Nuovo. Si batterà contro il conformismo, darà voce ai giovani, farà emergere il pensiero diverso e la parte dimenticata della società, affermerà i diritti di tutti contro i privilegi di pochi". Lo annuncia Michele Santoro su Facebook, dopo le interviste e gli interventi delle ultime settimane in cui aveva ipotizzato di scendere in politica con un nuovo soggetto politico. "Il suo obiettivo finale è la creazione di un quotidiano multimediale e sperimentale, innovando le forme di partecipazione esistenti - prosegue il giornalista -. Avrà una redazione centrale, una redazione diffusa sul territorio nazionale e una rete di opinionisti. Aspiranti reporter, videoreporter, videomaker, influencer e socialmedia manager possono inviare un breve video di autopresentazione o un curriculum con foto". "Per chi non abbia ancora avuto esperienze professionali si richiede una normale dimestichezza con il linguaggio del web, amore per le immagini (anche realizzate col solo uso del telefono), voglia di impegnarsi in un'avventura nuova, di ribellarsi e cambiare il mondo. Unisciti a noi! Manda la tua candidatura entro domenica 4 settembre a casting@mondonuovo.it" (ANSA).