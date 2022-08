"Aborto, è il nostro tempo per agire". Chiara Ferragni attacca il partito di Giorgia Meloni dal suo Instagram

"Fratelli d'Italia ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni". In una delle sue ultime storie di Instagram Chiara Ferragni riposta un contenuto del profilo di The Vision, rivista online lanciata nel 2017 da Andrea Rasoli e didicata ai millenial italiani, iniziando cosi la sua "campagna elettorale" contro il partito di Giorgia Meloni.

Nell'immagine si vede un lettino nero in una stanza di ospedale. L'appello della influencer: "Ora è il nostro tempo di agire: e far si che queste cose non accadano".