Berlino, in inverno riscaldamenti uffici non oltre 19 gradi

(ANSA) - BERLINO, 24 AGO - Monumenti storici spenti di sera e una temperatura che non superi i 19 gradi negli edifici pubblici e negli uffici durante la giornata: sono alcune delle misure previste dai due regolamenti approvati oggi dal consiglio di gabinetto di Olaf Scholz, in Germania, per il prossimo autunno-inverno. "La situazione sul piano energetico è di nuovo tesa" e il risparmio sul fronte del gas "è necessario", ha detto il vicecancelliere Robert Habeck, anticipando le misure ai giornalisti a margine di un incontro con il ministro dei Trasporti. Con le misure, alcune delle quali devono passare per il Bundesrat, si risparmieranno fra il 2 e il 2,5% del gas. (ANSA).