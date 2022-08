Bologna, donna uccisa a mazzate: fermato un uomo che da tempo la perseguitava

Una donna di 56 anni è stata uccisa ieri sera a Bologna, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti, in via dell’Arcoveggio, periferia della città. Si sarebbe trattato di un femminicidio. Secondo le prime informazioni raccolte i sospetti si concentrerebbero su un uomo che da tempo la importunava e che sarebbe stato preso in consegna dalla Polizia.