Covid: altri 6 decessi in Sardegna, in calo casi e ricoveri

(ANSA) - CAGLIARI, 24 AGO - Nuovo calo dei contagi Covid in Sardegna dove però si registrano altri sei decessi: tre donne di 66, 67 e 88 anni, tre uomini di 85, 87 e 92, residenti nella provincia di Sassari. I casi passano da 1.102 a 601 (di cui 526 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3026 tamponi con un tasso di positività che scende dal 26,4% al 19,8%. In calo anche la pressione sui reparti di area medica (115, -6), mentre sale di uno il numero di quelli in terapia intensiva che ora sono 11. Infine sono 13788 si casi di isolamento domiciliare (-764). (ANSA).