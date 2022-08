Giappone valuta i reattori nucleari di nuova generazione

(ANSA) - PECHINO, 24 AGO - A 11 anni dalla crisi di Fukushima, il Giappone valuta la possibilità di costruire reattori nucleari di nuova generazione, con il Paese alle prese con l'aumento dei costi energetici importati per la guerra in Ucraina. Il premier Fumio Kishida, partecipando al Consiglio per la transizione energetica, ha affermato che il governo discuterà di riattivare più centrali nucleari e di prolungare la vita dei reattori in servizio se la sicurezza potrà essere essere garantita. "Cercheremo - ha aggiunto il premier secondo i media nipponici - di costruire reattori nucleari di prossima generazione dotati di nuovi meccanismi di sicurezza". "L'invasione russa dell'Ucraina ha trasformato in profondità lo scenario energetico mondiale", spingendo il Giappone a dover tener conto dei potenziali effetti di crisi future, ha aggiunto Kishida. "Per quanto riguarda le centrali nucleari, oltre alla messa in sicurezza delle operazioni dei 10 reattori già riattivati (di cui solo 6 operativi), il governo guiderà gli sforzi per realizzare il riavvio" di altre unità la cui sicurezza sia stata accertata e approvata dall'agenzia atomica nazionale. Kishida ha invitato a prendere in considerazione la "costruzione di reattori nucleari di nuova generazione dotati di nuovi meccanismi di sicurezza" e "l'uso massimo possibile delle centrali esistenti", nonché ad accelerare "le discussioni sulle misure possibili in base alle opinioni delle forze politiche e degli esperti in modo da raggiungere conclusioni concrete entro la fine dell'anno". Kishida ha presentato la nuova politica energetica del Paese, che punta a garantire l'energia elettrica a medio e lungo termine con un piano di riavvio fino a 17 centrali nucleari a partire dall'estate del 2023. L'obiettivo principale dal 2030 sarà quello di prendere in considerazione la costruzione di impianti di prossima generazione che, se realizzati, sarebbero i primi in assoluto dal 2011. Altro punto prioritario è l'estensione operativa dei reattori attuali: la legge attuale prevede una vita operativa da 40 a 60 anni prima della dismissione. (ANSA).