Lukashenko invia messaggio congratulazioni a Ucraina

(ANSA) - MOSCA, 24 AGO - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, principale alleato della Russia nell'offensiva in Ucraina, ha inviato oggi un messaggio di congratulazioni al popolo ucraino in occasione della Giornata dell'Indipendenza, ha dichiarato il suo servizio stampa. "Sono convinto che le attuali divergenze non potranno distruggere la base secolare di relazioni sincere e di buon vicinato tra i popoli dei due Paesi", ha affermato Lukashenko nel messaggio. La Bielorussia continuerà a sostenere il "rafforzamento dei contatti amichevoli basati sul rispetto reciproco a tutti i livelli" con Kiev, ha assicurato. Il presidente Lukashenko, al potere in Bielorussia dal 1994, ha aperto il territorio del suo Paese all'esercito russo per consentirgli di lanciare l'assalto all'Ucraina il 24 febbraio. Da parte sua, un consigliere della presidenza ucraina, Mikhailo Podoliak, ha definito le congratulazioni "una buffonata". "Sembra che Lukashenko creda davvero che il mondo non si accorga della sua partecipazione attiva ai crimini contro l'Ucraina", ha scritto Podoliak su Twitter, denunciando un messaggio "cinico" che "avrà conseguenze". (ANSA).