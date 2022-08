Massi sulla spiaggia, feriti 5 turisti nel savonese

(ANSA) - SAVONA, 24 AGO - Stanno meglio i cinque turisti italiani, tre adulti e due bambini di 7 e 11 anni, rimasti feriti nella tarda serata di ieri da una piccola frana mentre si trovavano su una spiaggia ad Albisola Superiore (Savona). Due adulti hanno riportato traumi più gravi, gli altri hanno ferite lievi, tutti sono stati dimessi nella notte dall'ospedale. L'area è stata interdetta dai vigili del fuoco che questa mattina hanno effettuato un sopralluogo insieme a polizia locale e capitaneria di porto. In giornata il sindaco Maurizio Garbarini firmerà una ordinanza di divieto di accesso a parte della spiaggia: "Poi dovremo capire le modalità operative per mettere definitivamente in sicurezza l'area - spiega - perché le pietre si sono distaccate dal costone roccioso in una zona privata. La spiaggia è inoltre di demanio pubblico quindi bisognerà capire chi dovrà intervenire. Come Comune abbiamo in un certo senso le mani legate". (ANSA).