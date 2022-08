Migranti: in 750 in arrivo tra Porto Empedocle e Pozzallo

(ANSA) - POZZALLO, 24 AGO - Circa 750 migranti stanno per sbarcare in Sicilia. Cinquecento persone, tratte in salvo ieri dalla nave della marina militare Diciotti a est di Siracusa, approderanno al porto di Porto Empedocle nell'Agrigentino. La nave, in un primo momento diretta a Pozzallo, è stata poi indirizzata verso la città agrigentina. Nave Peluso, sempre della marina militare, ha soccorso altre 250 persone e approderà invece in tarda mattinata al porto di Pozzallo nel Ragusano. (ANSA).